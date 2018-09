Autocarro e automobile in fiamme nella notte nel vibonese

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti la notte scorsa per due roghi che hanno interessato un autocarro ed una autovettura.

Alle 23 circa di ieri il primo intervento per un incendio di un autocarro parcheggiato in un cortile nel comune di Francica, località Fontanella; successivamente, intorno alle 2, il secondo intervento a San Gregorio d’Ippona, in località Tassone dove le fiamme hanno interessato una autovettura, una Fiat Punto.

In entrambi i casi i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento ed alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.