Scuola: al Liceo Siciliani di Catanzaro arriva anche la curvatura biomedica

Il MIUR ha autorizzato l'attivazione del percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” presso il liceo scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro, tra i pochi istituti in Italia ad aver ottenuto l’opportunità di realizzare questo nuovo percorso formativo, unica scuola della provincia di Catanzaro fra le 40 province selezionate a livello nazionale.

In coerenza con la propria mission, il Siciliani si propone con un’offerta formativa sempre più innovativa e di qualità per garantire ai propri studenti percorsi didattici stimolanti, aggiornati e rispondenti ai bisogni educativi dei giovani in una prospettiva moderna e di respiro internazionale.

L’iter formativo della curvatura biomedica, che verrà realizzato in collaborazione con l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e su piattaforma informatica, mira a favorire l’acquisizione di competenze in campo biologico, grazie anche all'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale e contribuisce ad orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito biomedico.

Nei prossimi giorni, una delegazione di docenti del liceo si recherà a Roma nella Sala della Comunicazione del Ministero per l’incontro propedeutico all’avvio delle attività, nel corso del quale verranno fornite alle scuole e agli Ordini dei medici informazioni ed indicazioni di carattere generale e di natura organizzativa e operativa.

Nella consolidata offerta culturale umanistico-scientifica del Siciliani, la "curvatura biomedica” è un ulteriore fiore all’occhiello per l'istituto in cui sono già attivi con successo altri percorsi innovativi quali il Liceo Matematico, il Liceo Tecnologico, il Siciliani FabLab, oltre ad una ricca programmazione di progetti PON e di istituto strutturati coordinati dai brillanti docenti del liceo.

La Dirigente del Siciliani, prof.ssa Francesca Bianco, in una nota esprime «viva soddisfazione per i traguardi raggiunti dall’istituzione che mi onoro di dirigere, estremamente attenta a soddisfare la domanda di una formazione completa e al passo coi tempi proveniente dalle famiglie e dagli studenti. Alunni e docenti hanno davvero saputo creare una squadra affiatata e vincente nella direzione di una scuola realmente inclusiva, creativa, in cui i nostri giovani vivono esperienze gratificanti e appaganti ed acquisiscono competenze che consentono loro di ottenere risultati brillanti nel prosieguo degli studi universitari e nel mondo del lavoro».

«I risultati ottenuti dalla comunità scolastica del Siciliani - prosegue la Dirigente - mi consentono di affermare con orgoglio che l’istituto sta sempre più diventando centro propulsore di una istruzione capace di innovare nella tradizione, la strada giusta da percorrere per contrastare la marginalizzazione del nostro meridione e promuovere il riscatto socio-culturale del nostro territorio».