Basket, Viola: prima amichevole stagione, buon test con Costa d’Orlando

Primo test precampionato per la Viola Reggio Calabria 2018/19 che al “PalaValenti” ha affrontato l’Irritec Costa d’Orlando, squadra allenata dal reggino Peppe Condello ed anch’essa inserita nel girone D della Serie B.

Subito buone indicazioni per coach Mecacci il quale, dopo due settimane di duro lavoro fisico e tattico, ha potuto sperimentare nel corso del match quintetti e soluzioni diverse. Tutti a segno gli uomini utilizzati dal tecnico senese, con Nobile, Alessandri, Carnovali e Fallucca in doppia cifra.

Quattro periodi (15-18, 18-14, 13 - 21, 15-22), nonostante i pesanti carichi della preparazione, intensi e piacevoli al termine dei quali, come di consuetudine in questa fase di preseason, i due coaches hanno optato per l'azzeramento dei singoli parziali.

Le due squadre si affronteranno nuovamente Sabato 8 Settembre alle ore 18.00 al “PalaMazzetto” con la Viola Reggio Calabria che potrà ricambiare la splendida accoglienza riservata dalla società della famiglia Gioffrè.

Coach Mecacci ha così commentato la prima uscita stagionale della sua squadra:

“Sicuramente siamo in un momento di poca brillantezza, si vede dalla gestione del minutaggio, ho alcuni giocatori che sono andati in sovraccarico. Siamo andati meglio nei secondi due quarti dal punto di vista della reattività. Ho visto alcune cose interessanti, altre che vanno corrette, è una partita che fa poco testo, il lavoro che stiamo facendo non ci permette di giudicare ancora le risorse fisiche. Ho visto una squadra che ha voglia di cercarsi, che prova a difendere e che talvolta eccede in energia e commette errori banali che in futuro non commetterà. Siamo solo all’inizio, andiamo avanti per la nostra strada”:

Irritec Costa d’Orlando - Viola Reggio Calabria 61- 75 (15-18; 18-14; 13 - 21 ;15-22)

Irritec Costa d'Orlando: Marinello 12, Balic 4, Spasojevic, Di Coste 12, Bolletta 10, Fowler 8, Bartolozzi 9, De Angelis 4, Ferrarotto 2, Triassi n.e.

Coach: Condello; Ass. Vittorio, Sant'Ambrogio

Viola Reggio Calabria: Alessandri 13, Grgurovic, Fall 5, Fallucca 11, Agbogan 4, Carnovali 13, Mastroianni 9, Paesano 6, Nobile 14, Vitale , Ciccarello, Pandolfi. Coach: Mecacci; Ass.Coach: Triboli, Motta

Arbitri: Sciliberto Sara, Micalizzi Alessio.