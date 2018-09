Lotta alla contraffazione ed evasione, blitz sul lungomare paolano: multe e sequestri

Quasi mezzo migliaio di prodotti contraffatti ed alterati: esattamente 426 articoli tra scarpe, borse, occhiali e capi d’abbigliamento, anche sportivi; false riproduzioni di note case produttrici che sono state sequestrate.

Due persone, di conseguenza, per cui è scattata la denuncia per la loro detenzione e vendita oltre che per ricettazione, e che ora rischiano fino a otto anni di carcere ed una multa che può superare i 10 mila euro.

Diversi, infine, gli altri soggetti che sono riusciti a fuggire scansando certamente delle sanzioni, mentre sono state una ottantina le vendite di prodotti risultati ceduti senza emettere lo scontrino fiscale obbligatorio.

È questo il bilancio di un’attività di controllo all’evasione fiscale e alla contraffazione messa in campo dalla Guardia di Finanza di Paola negli ultimi due mesi estivi sul territorio litoraneo per prevenire e contrastare eventuali traffici illeciti.

Un servizio che ha visto impegnate diverse pattuglie del Corpo, sia in auto che a piedi, e che hanno svolto appostamenti, perlustrazioni, osservazioni e di posti di controllo.

Un dispositivo che negli obiettivi è stato orientato prioritariamente alla prevenzione e repressione del commercio di beni contraffatti ma anche di quei prodotti che violano la normativa sulla sicurezza e sulla tutela del consumatore e del diritto d’autore.