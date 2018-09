Controlli nel vibonese. Sventato furto in negozio, sequestrati esplosivi e coltelli

I Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, in concomitanza con il rientro in città dalle ferie estive dei vacanzieri, hanno intensificato i servizi di prevenzione alla circolazione stradale controllando in tutto 188 persone e sequestrando diverse auto che giravano senza assicurazione.

Nel corso dei servizi, inoltre, i militari della Stazione di Francica denunciato tre rom trovati con tre coltelli e poiché, inoltre, trasportavano un grosso carico di materiale ferroso - del rifiuto speciale - senza alcuna autorizzazione amministrativa.

Il giorno dopo, nella tarda serata, invece, gli stessi carabinieri hanno denunciato un cittadino di Arzano di Napoli per trasporto senza licenza, ed a bordo di un furgone anonimo, di ben 83 chili di materiale pirotecnico.

Un equipaggio della Radiomobile, poi, ha segnalato alla Prefettura un cittadino di Arena – a cui è stata anche ritirata la patente per la successiva sospensione – dopo che è stato sorpreso, mentre era alla guida del suo fuoristrada, con tre grammi di cocaina e quattro di marijuana.

I militari di Pizzo, infine, sono riusciti a bloccare e denunciare due romene mentre tentavano di rubare diverse bottiglie di liquore in un negozio del paese.