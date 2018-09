San Ferdinando, sgomberato vecchio capannone occupato da migranti

Un capannone industriale dismesso da anni, e da tempo occupato da centinaia di migranti, è stato sgomberato dalla Polizia di San Ferdinando.

Il dispositivo è scattato dopo che l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione del manufatto ai proprietari, una famiglia di Gioia Tauro coinvolta in passato in inchieste giudiziarie che avevano portato anche al sequestro del capannone.

La struttura era dunque occupata dai migranti in cerca di un’occupazione nella Piana. Allo sgombero del manufatto, nel quale vivevano circa duecento persone, si è arrivati dopo una serie di mediazioni avviate dal commissariato di polizia di Gioia Tauro per convincere i migranti a spostarsi in un’area attrezzata nei pressi della nuova tendopoli di San Ferdinando.

Il capannone è stato quindi chiuso e recintato per evitare che venga nuovamente occupato.