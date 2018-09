Centinaio in Calabria: “Daremo le risposte che la Calabria merita”

Agea, agricoltura e gestione del settore. Questi i primi temi affrontati dal ministro dell’agricoltura, Gian Marco Centinaio che ha iniziato da Lamezia il tour in Calabria. La prima tappa è stata a Lamezia e proprio qui ha parlato dell’Agea, affermando di aver creato una “commissione di tecnici specializzati sulle ristrutturazioni” così da capire se “Agea è in grado di dare risposte agli agricoltori”. Ha quindi parlato delle assicurazioni, affermando di “aver iniziato a pagare gli agricoltori che attendono il denaro dal 2015”.

Un altro tema affrontato stato quello del caporalato. Un fenomeno che “fa male al paese. Da italiano – ha detto il ministro – non voglio vivere in un paese dove ci sono schiavi”. Per questo ha preannunciato massimo impegno per trovare una soluzione al fenomeno. Il suo obiettivo è quindi quello di “tenere sempre alta l’attenzione”.

Poi ha elogiato la Calabria, regione che si poggia su turismo e agricoltura. Da qui il suo imepgno, quello a “dare le risposte che la regione merita”. Anche se conosce la Calabria solo sui racconti della comunità calabrese che vive nel Pavese, sua terra d’origine. “La Calabria , come le altre regioni, è l’essenza del turismo e dell’agricoltura. L’Agricoltura che serve al turismo, e il turismo che serve all’agricoltura”.