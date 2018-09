Grotteria: insediato Pietro Maldonato, guiderà il Comune come Commissario Straordinario

Comune di Grotteria

Si è insediato ieri, 4 settembre, presso il Comune di Grotteria, il Commissario Straordinario per la gestione dell’Ente, Pietro Maldonato, Funzionario economico finanziario in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria.

Con DPR del 28 agosto è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Grotteria, composto dal Sindaco e dodici consiglieri, per non aver provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2017.

Con il medesimo provvedimento è stato contestualmente nominato il Commissario Straordinario nella persona dell’anzidetto funzionario.

La scadenza del termine prescritto ex art. 227, comma 2 bis del T.U.O.E.L per l’adozione del citato documento contabile ha infatti concretizzato la fattispecie per l’applicazione della procedura di cui agli artt. 141, 2 comma dello stesso decreto legislativo.