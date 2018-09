Crotone. Sbarco dell’1 settembre: fermati due scafisti

Dopo lo sbarco avvenuto nella giornata di sabato scorso, 1 settembre, sulle coste di Isola di Capo Rizzuto, in particolare in località Le Cannelle (LEGGI LA NOTIZIA), gli agenti della Squadra Mobile di Crotone hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto due persone di nazionalità russa, un 23enne, R.I., ed un 30enne, K. D., accusati oggi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Secondo gli investigatori, i due, in concorso tra di loro ed eseguendo uno stesso “disegno criminoso”, avrebbero condotto i 32 stranieri sul territorio italiano, per di più non preoccupandosi del pericolo per la vita e per l’incolumità delle persone, trasportate in condizioni inumane e violando apertamente le norme sulla sicurezza della navigazione marittima.

Su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica, i fermati sono stati associati alla Casa Circondariale di Crotone.