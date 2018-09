Suv si ribalta in prossimità di un incrocio, ferito il conducente

Per cause in corso di accertamento una vettura, Suzuki Vitara, condotta da un 55enne, si è ribaltata in Località Monteporo, in prossimità dell’incrocio tra la SP 29 e la strada per Rombiolo, nel vibonese.

Il conducente, L.M., ha riportato diverse ferite ed è stato trasferito dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Vibo Valentia.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che, dopo aver messo in sicurezza la vettura alimentata a GPL, ha eseguito le operazioni di recupero del mezzo.