Natante in difficoltà nelle acque di Gioia Tauro, interviene la Guardia Costiera

Un natante da diporto con due persone a bordo è rimasto in panne nelle acque antistanti il Comune di Gioia Tauro. Dietro ad una segnalazione pervenuta dalla stessa unità, il personale dipendente dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro si è subito messo in moto e, accertata la situazione di pericolo per i due diportisti poiché l’imbarcazione non poteva effettuare manovre, sul posto è stata inoltra una unità specializzata alla ricerca e soccorso anche in condizioni meteo-marine avverse.

Il personale operante, giunto prontamente sul punto dell’emergenza ha proceduto, dopo aver accertato le buone condizioni di salute dei diportisti presenti a bordo, a fornire assistenza al natante fino all’ormeggio all’interno della darsena servizi del porto di Gioia Tauro, dove i malcapitati hanno potuto finalmente raggiungere la terraferma senza conseguenze e in piena sicurezza.