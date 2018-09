Stefano Dicuonzo

Anche per la stagione 2018-19 il difensore Stefano Dicuonzo vestirà la maglia amaranto dell’A.S.D. Roccella 1935. Raggiunto l’accordo con la proprietà del club rappresentata da Giuseppe Franco. Fondamentale per la salvezza della scorsa stagione. Dicuonzo sarà ancora una della pedine della formazione allenata da Mimmo Giampà in vista del campionato che parte il prossimo 16 settembre.