Torna in azione dopo 6 ore dal primo arresto, denunciato ladro d’appartamento

Non ci ha impiegato più di sei ore da quando l’Autorità Giudiziaria aveva convalidato l’arresto per aver rubato in due appartamenti, per tornare a commettere lo stesso reato.

Un 33enne di Vallefiorita, A.C., nel tardo pomeriggio di ieri è stato visto da un cittadino mentre con fare sospetto si muoveva nei pressi di un appartamento di un’anziana signora di Catanzaro Lido.

Il “topo d’appartamento” però questa volta è rimasto all’asciutto grazie all’attenzione di un vicino che ha allertato il 113 e non ha esitato ad intervenire, dapprima chiedendo, ad alta voce, all’uomo cosa stesse facendo e nel momento in cui questi tentava la fuga, scavalcando la recinzione del palazzo, lo ha raggiunto nel tentativo di bloccarlo.

Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro però questa volta sono arrivati in anticipo e il 33enne è stato acciuffarto e denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

Su disposizione del Pubblico Ministero al giovane ladro è stata applicata la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.