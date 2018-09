Preparazione precampionato in corso per la Top Volley

Le vacanze sono finite e in casa Top Volley Lamezia è ufficialmente cominciata, con l’inizio della preparazione precampionato, la stagione 2018-2019. Agli ordini del preparatore atletico Luigi Ditano, e sotto lo sguardo sempre attento e vigile di coach Vincezo Nacci, i 13 giallorossi hanno cominciato a sudare per preparare al meglio la prima storica stagione in A2 del giovane club lametino.

Doppie sedute in programma per questa prima fase della preparazione; la mattina lavoro di forza in sala pesi presso la palestra Benefit Center di Gianni Roberto, nel pomeriggio lavoro atletico presso il Palazzetto dello Sport di Pianopoli. È la fase più dura, quella in cui giallorossi vecchi e nuovi dovranno immagazzinare energie e forze che torneranno utili nel corso del torneo.

“È cominciata l’avventura del nostro giovane gruppo – dichiara coach Vincenzo Nacci – che in quanto tale ha molto lavoro da fare. Ho subito detto ai ragazzi che ci sarà bisogno di tanto lavoro, di grandi sacrifici anche da parte loro, ma se supereremo i problemi logistici di queste settimane e lavoreremo bene, sempre concentrati e attenti potremo toglierci delle belle soddisfazioni.”

Il tecnico di Ostuni, condottiero dei giallorossi nella splendida cavalcata fino alla serie A2 della scorsa stagione, prova a fissare degli obiettivi “Ci proponiamo di toglierci quante più soddisfazioni possibili e puntiamo a rimanere in serie A2. Non sarà facile per una società e un gruppo giovane come i nostri, soprattutto in una stagione che vedrà cambiare il format dei campionati ma ci proveremo cercando di regalare nuove emozioni al pubblico di Lamezia Terme”.