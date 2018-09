Girifalco, danneggiata la panchina letteraria di via degli Oleandri

La panchina letteraria di via degli Oleandri a Girifalco è stata danneggiata. Ignoti, infatti, hanno distrutto la struttura. Indignazione è stata espressa dall’amministrazione comunale che sta registrando diversi di episodi di vandalismo nelle aree pubbliche e spazi.

Così dopo i danni rilevati in piazza Unità d’Italia, questa mattina, la brutta sorpresa ha riguardato una delle panchine installate nella villetta. La stessa che, pochi mesi fa, è stata interessata dall’intervento artistico-letterario sulla cabina dell’Enel.

Il rammarico e lo stupore nascono “dalla circostanza che trattasi di panchine in cemento per cui non è un semplice gesto vandalico poiché l’azione necessita anche di strumenti contundenti capaci di arrecare quel tipo di danno”. L’amministrazione ha denunciato il fatto alle autorità competenti.