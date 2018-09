Davoli, in fiamme auto parcheggiata

Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio che la scorsa notte ha completamente distrutto una Fiat Panda a Davoli Marina. La vettura era parcheggiata in strada vicino la casa del proprietario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato. Al termine delle operazioni di spegnimento, dalle verifiche effettuate dalle unità dei vigili del fuoco non sono emersi elementi utili a determinare l'origine dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.