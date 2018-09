Un incendio ha parzialmente distrutto l’ingresso del negozio “Casa amica” in via fiume Tacina a Roccabernarda. Il rogo non ha tuttavia interessato la merce e il resto dei magazzini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Petilia Policastro che hanno avviato le indagini per risalire alla causa dell’incendio e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.