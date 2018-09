Stava viaggiando sulla sua auto, una Ford Escort, quando per cause ancora di accertamento ha perso il controllo e la vettura è andata a finire in una scarpata ai margini della carreggiata.

È morto così un uomo di 31enne deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte appena trascorsa nella parte nord della statale 106, a Crotone.

Sul luogo della tragedia i vigili del fuoco ed i carabinieri del capoluogo.