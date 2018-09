Serre vibonesi, scoperte tre piantagioni di canapa: valevano 200 mila euro

Tre piantagioni di canapa indiana, che avrebbero fruttato sul mercato illegale più di 200mila euro, sono state scovate questa mattina tra i monti impervi delle Serre Vibonesi.

La scoperta è avvenuta grazie ad un controllo ordinario condotto dai militari della Stazione di Nardodipace, in località Traversa, insieme al supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, del Gruppo Forestale Carabinieri di Mongiana e con il supporto dell’elicottero dell’8°Elinucleo di Vibo Valentia.

In totale, le oltre mille piante che sono state distrutte dopo un campionamento, si presentavano floride e con un’altezza media compresa tra i due e i cinque mentri, autoalimentate tramite un sistema di irrigazione a goccia, e più precisamente erano così suddivise: 350 erano su quattro terrazzamenti; 560 in altri cinque e 170 in tre ulteriori terrazzamenti.