Reggio: firmato protocollo d’intesa per la banca dati degli alloggi popolari

Si è tenuta a Palazzo San Giorgio questa mattina la firma del protocollo d'intesa, già approvato dalla Giunta comunale lo scorso 16 luglio 2018, relativo alla creazione e gestione condivisa di una banca dati unica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del progetto "Agenzia Sociale per la Casa" a valere sull'asse 3 "inclusione sociale" del Pon Città Metropolitane 2014-2020.

Il protocollo è stato formalizzato dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dal commissario dell’Azienda regionale per l’edilizia residenziale pubblica Ambrogio Mascherpa.

Grazie al protocollo l’attuatore Hermes srl, società in house del Comune di Reggio Calabria realizzerà una unica mappatura informatica in formato open accessibile a diversi livelli, degli alloggi popolari presenti in città. Si tratta di una dato propedeutico al funzionamento vero e proprio di un’Agenzia Sociale per la Casa, che accorperà e coordinerà le competenze esistenti in materia di accesso all’edilizia popolare, in modo da poter costruire un punto di riferimento unico per il disagio e le povertà abitative.

L’Agenzia Sociale per la casa consisterà in un servizio il cui obiettivo principale è quello di ascoltare, indirizzare e fornire un accompagnamento sociale all’utenza che versa in disagio abitativo, cercando di coinvolgere e mettere in rete gli strumenti e le risorse del territorio metropolitano.

L’Agenzia offrirà assistenza e mediazione nella ricerca di un alloggio in locazione e, più generalmente, informazioni su come accedere all’acquisto della proprietà, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a quelli a canone moderato, ai contratti di fornitura (acqua, luce, gas), ai servizi mirati all’inclusione sociale attivati sul territorio.

Il progetto Agenzia della Casa è a cura del programma Pon Metro, attuato dall’assessorato alle settore Politiche Europe d’intesa, per questa specifica azione, con l’assessorato alle Politiche Sociali, l’ufficio e i delegati ai beni confiscati ed edilizia residenziale del Comune di Reggio Calabria.