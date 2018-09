Motori accesi … per l’VIII edizione del Calàbbria Teatro Festival

Fervono i preparativi per la VIII edizione del “Calàbbria Teatro Festival”. La macchina organizzativa non si è mai fermata durante tutto l’anno per offrire al pubblico del festival, un cartellone di qualità. Segno questo del lavoro certosino dell’Associazione Culturale “Khoreia 2000”, della direzione artistica di Rosy Parrotta e quella organizzativa di Angela Micieli. Anche in questa edizione: spettacoli, laboratori, corti teatrali, presentazione libri, incontri culturali, mostre d’arte, installazione artistiche, percorso enogastronomico e premio frontiere aperte. Dall’7 al 14 ottobre 2018, segna in agenda l’appuntamento che si svolgerà tra il Protoconvento francescano ed il Castello aragonese, nel cuore del “borgo antico” della città di Castrovillari, con l’info point nel foyer del Teatro Vittoria sull’isola pedonale di Castrovillari.

Il Calàbbria Teatro Festival è partito otto anni fa con la grande voglia dell’associazione di fare cultura; oggi è una realtà ben consolidata, frutto del lavoro di squadra. Tante le novità rispetto alle passate edizioni ma tante le conferme come il Festival dei Corti Teatrali, fiore all’occhiello della kermesse culturale-teatrale. Curiosità anche quest’anno dell’immagine che accompagnerà il festival nel suo viaggio targato 2018. Ma occhi attenti, così dice il vulcanico direttore artistico, Parrotta, già dai primi dettagli del manifesto che, sarà svelato nella sua completezza a giorni, si intuisce che la tematica quest’anno sarà dedicata ai giovani, alle nuove generazioni tra speranze e delusioni, proiettate verso un futuro migliore. Un festival che non mancherà di arrivare al cuore dello spettatore che diventerà attore protagonista dell’evento culturale.