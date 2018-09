Si è concluso in bellezza il festival Lule Lule Mace Mace

È finito con il raduno delle moto il festival Lule Lule Mace Mace. Domenica 2 settembre una grande partecipazione ha caratterizzato il festival con i centauri venuti da tutte le parti della Calabria; Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone, Cirò Marina e altri paesi, hanno contribuito a una giornata spettacolare. Moto di ogni tipo hanno sfilato per le strade del paese movimentando momenti di vita quotidiana.

Con un’organizzazione perfetta ad opera di Michele Greco, sotto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, gli ospiti hanno trovato una gustosa colazione poi un ricco aperitivo e il pranzo tipico pallagorese, svoltosi nel bello spiazzo del centro COM e cucinato da sapienti mani, accompagnati da buona musica.

“Siamo veramente soddisfatti ha commentato Michele greco di questa giornata, oltre sessanta moto hanno creato un rumore per le strade cittadine, ringrazio tutti, amministrazione cittadini: e ospiti per le strade cittadine, piacevole e originale, ringrazio tutti, amministrazione cittadini: e ospiti per la piena riuscita di questa grande iniziativa”.