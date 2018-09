In casa con hashish e denaro. Un arresto a Zambrone

È stato trovato in possesso, nella propria abitazione a Zambrone, 27 grammi di hashish e di 770 euro. Così per 50enne G. C., sono scattate le manette. È successo ieri durante un controllo da parte dei carabinieri di Zungri e Rombiolo. I militari hanno quindi arrestato il 50enne e denunciato il fratello, un giovane di 28 anni perché trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, 2 di hashish ed una dose di cocaina. L’arrestato è stato messo ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Questo episodio rientra nel contesto delle attività svolte dai militari di Tropea, che hanno segnalato inoltre alla Prefettura di Vibo Valentia come assuntori di droga un 34enne di Nicotera, trovato con 0,18 gr di marijuana, e una 48enne di Rombiolo, trovata con 0,5 gr. sempre di marijuana.

I militari hanno inoltre controllato 38 autoveicoli, identificato 60 persone, fatto 9 contravvenzioni, nonché eseguito diversi controlli con l’etilometro, fortunatamente con esito negativo.