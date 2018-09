A fuoco capannone agricolo a San Gregorio d’Ippona. Morti due maiali

Un incendio si è sviluppato in un capannone agricola a San Gregorio d’Ippona. Così intorno alle 4 di questa mattina personale dei vigili del fuoco è intervenuto per domare le fiamme e mettere in salvo 4 bovini e per sottrarre alle fiamme diversi mezzi agricoli e attrezzature varie che si trovavano all’interno del capannone.

L’incendio ha distrutto oltre 200 balle di fieno e causato la morte di due maiali. Sul posto intervenute due squadre di vigili del fuoco con autopompa e autobotte. Indagini sono state avviate per comprendere le cause che hanno provocato il rogo.