Il Miur approva l’indirizzo biomedico al liceo classico Telesio di Cosenza

Il Miur ha approvato l'indirizzo biomedico al Liceo Classico 'B. Telesio' di Cosenza che è tra le poche scuole in Italia ad aver avuto il prestigioso riconoscimento ministeriale. Già nei prossimi giorni, una delegazione del Liceo, si recherà a Roma presso la Sala della Comunicazione del Miur, per l’incontro di avvio delle attività nel corso del quale verranno fornite alle scuole e agli Ordini dei Medici informazioni di carattere generale sull’impostazione del percorso nonché indicazioni di natura organizzativa e operativa.

Il Dirigente Scolastico del Liceo 'Telesio', Antonio Iaconianni, chiaramente entusiasta ha così commentato: “Si tratta dell'ennesima conferma che la progettazione ed il lavoro di questi anni sta andando nella direzione giusta. Mi piace pensare la nostra scuola come un laboratorio di opportunità per il meridione tutto. Essere stati selezionati tra i pochi per l’attivazione del percorso di “con curvatura biomedica” - ha continuato il Preside - riempie di orgoglio me e quanti ogni giorno si spendono per la crescita della nostra scuola e del nostro territorio. Con questa prestigiosa approvazione oggi in Calabria ed al Sud c'è una ulteriore possibilità di crescita e di formazione per i nostri giovani, la nostra offerta formativa si amplia in una prospettiva europea di modernità e sviluppo.

“Penso - ha concluso Iaconianni - all'entusiasmo che tale notizia porterà nella nostra utenza, nelle famiglie del nostro territorio: già sono tante le richieste di iscrizione alla nostra scuola, non solo dalla provincia di Cosenza, ma anche dalle altre province. Il nostro Telesio, lo dico con un pizzico di orgoglio, è veramente ogni giorno di più una scuola nuova, moderna ed attrattiva: in una parola Una Scuola Meravigliosa... una Scuola da Vivere! per opportunità uniche in termini formativi nel panorama nazionale. I nostri studenti quando arrivano nelle università italiane e straniere quando si presentano come telesiani vengono ormai riconosciuti come eccellenze nazionali e le continue conferme sono per noi motivo di orgoglio”.