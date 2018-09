Marathon del Vulture in Basilicata, grandi prestazioni per il team di MTB

Continua l’ottimo momento per la squadra di Crotone di MTB alla Marathon del Vulture in Basilicata (penultima tappa del trofeo dei parchi naturali). La Marathon del Vulture è un evento di grande risonanza in pieno finale di stagione per il grande circus della mountain bike. Più di 400 i bikers sulla griglia di partenza su un percorso di 60 km per quasi 2000 mt di dislivello.

Giunto ormai quasi alla fine il trofeo dei parchi naturali, che ricordiamo è’ il trofeo di MTB più importante del centro sud Italia, sta mettendo in luce l’atleta Crotonese Piero Asteriti che continua a raccogliere successi e vittorie straordinarie lasciando dietro di se atleti professionisti di spessore nazionale.

Dopo il 12 posto assoluto della Sila epic di quindici giorni fa (seconda Marathon più lunga e impegnativa d’Europa) e’ riuscito domenica scorsa, nonostante non fosse in ottime condizioni fisiche, ad ottenere il 10 posto assoluto e il terzo di categoria.

Ottimo piazzamento anche per Antonio Aiello che si è’ piazzato 14 di categoria. Gara sfortunata per Gaetano Barilari che è’ stato costretto al ritiro a metà percorso per un problema alla sua bike. Grazie a questo team e agli sforzi e sacrifici di di questi atleti anche il nome di Crotone inizia ad essere annoverato nei circuiti nazionali della MTB. Prossimo e ultimo impegno stagionale dei ragazzi della Myskellos il 14 ottobre in Campania.