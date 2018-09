Gerace pronta a festeggiare il 75° anniversario del Prodigio dell’Immacolata

Una delle pagine più memorabili della storia di Gerace, guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti verrà ricordata fra tre giorni, in occasione del 75° anniversario del Prodigio della Vergine Immacolata, che salvò Gerace dal sicuro disastro avvenuto il 5 settembre del 1943.

Il programma dei festeggiamenti prevede per mercoledì prossimo, alle 16,30 il raduno di tutta la cittadinanza in Piazza Tribuna. Alle 17 ci sarà la partenza della Processione con l’Effige della Madonna Immacolata, per proseguire alle 17,30 in località Calvario, luogo in cui è esplosa la polveriera e dove il Vicario Generale della Diocesi, Monsignor Piero Romeo, celebrerà la Santa Messa.

Al termine del rito religioso verrà scoperta una lapide in ricordo di questo storico evento e la piantumazione di un ulivo simbolo della pace. Subito dopo, la processione riprenderà fino a raggiungere località San Filippo, dove era posizionata la polveriera di Corpo d’Armata e che per intercessione della Madonna Immacolata non esplose.

Dopo le preghiere di rito, la stessa riprenderà per fare ritorno in Cattedrale dove verrà eseguito il canto del “Te Deum” di ringraziamento cui farà seguito la benedizione eucaristica.

Il Sindaco Giuseppe Pezzimenti invita tutta la cittadinanza a partecipare perché chi ha vissuto quel giorno si ricordi e trasmetta ai figli quei fatti storici che si vogliono ora ricordare.