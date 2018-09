Calcio. Tre reti per il Rende che lascia a secco il Palmi

Si chiude con un rotondo 3-0 in favore dei biancorossi l’allenamento tra il Rende e la Palmese. Il tecnico Modesto, come ormai sua abitudine, ha dato spazio a chi non è sceso in campo contro il Roggiano con il chiaro intento di aumentare feeling tattico e tenuta atletica in vista dell’inizio del campionato.

Sono rimasti a riposo precauzionale Savelloni, Cipolla e Actis Goretta alle prese con qualche fastidio muscolare. Primo tempo equilibrato con le due squadre che si sono affrontate a buon ritmo. Tante le palle gol costruite dal Rende che però non sono state finalizzate.

Nella ripresa, la formazione di Modesto ha sbloccato il risultato con Franco: tap in vincente dopo che Vivacqua, si è visto respingere un calcio di rigore da Stillitano. Poi sono arrivate le reti di Viteritti e Laaribi che hanno cristallizzato il risultato.