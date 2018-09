Corigliano: controlli alla movida estiva, diverse le sanzioni

Anche in quest’ultimo fine settimana di movida estiva i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno vigilato affinché tutto trascorresse in sicurezza, identificando 65 persone, 47 veicoli, sequestrando 2 autovetture, elevando 6 contravvenzioni al Codice della Strada.

La notte di venerdì e sabato è stata anche all’insegna di serrati controlli alla circolazione stradale da parte dei militari dell’Arma, per evitare sinistri e stragi causate dalla guida in stato di ebrezza e dalle violazioni della normativa del Codice della Strada.

In particolare,è stato compiuto un posto di blocco sulla S.S. 106 radd. all’altezza dell’uscita di Corigliano centro, con deviazione su ambedue i sensi di marcia di tutto il traffico veicolare, con l’impiego di un cospicuo numero di militari, a seguito dei quali sono state contestate 6 sanzioni al Codice della Strada per violazioni gravi quali la mancata copertura assicurativa, l’omessa revisione periodica e la guida in stato di ebbrezza alcolica.