Sul balcone la piantina di marijuana, in casa l’occorrente per prepararla: fratelli in manette

Con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio sono scattate ieri le manette per due fratelli coriglianesi, S.D., 53enne e S.C. 50enne, gravati da precedenti in materia di droga e per reati contro il patrimonio.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Corigliano Calabro hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dei due scoprendo sul balcone della cucina, in bella vista, una pianta in pieno germoglio di canapa indica, alta circa un metro.

Nascosti in vari mobili della cucina e della sala da pranzo, poi, c’era tutto il materiale per il confezionamento ed il taglio, tra cui un bilancino di precisione celato nella credenza, fra i servizi in porcellana.

Il tutto è stato sequestrato mentre i due fratelli arrestati dovranno comparire davanti le aule del Tribunale di Castrovillari per rispondere del reato contestatogli.