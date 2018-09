Controlli nel Cirotano, trovate trappole e lacci per la cattura illegale di animali

Le Guardie Ecozoofile della Squadra Antibracconaggio di FareAmbiente Crotone hanno trovato trappole e lacci per la cattura illegale di animali.

Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le guardie hanno inoltrato anche una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica del capoluogo.

“I controlli proseguiranno per tutta la stagione venatoria – ha detto Roberto Puleo, Responsabile delle Guardie Ecozoofile – il nostro obiettivo è quello di assicurare un sereno svolgimento della stagione venatoria nel pieno rispetto delle regole, in primis per tutelare la fauna selvatica, cercando quanto più possibile di prevenire condotte illecite che spesso e volentieri sono causa o concausa di incidenti di caccia anche piuttosto gravi”.