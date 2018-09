Infrastrutture Sila, Balcastro (Cotronei): “Gestione sia pubblica”

Il Comune di Cotronei avanzerà alla Regione Calabria la richiesta di poter acquisire al patrimonio pubblico l’intero complesso delle infrastrutture e gli impianti sciistici della Sila.

È quanto annuncia il Sindaco Nicola Belcastro per il quale “gli impianti sciistici in Sila rappresentano una delle leve strategiche per lo sviluppo sostenibile e durevole del turismo montano calabrese, in tutti i mesi dell’anno. Su di essi va quindi sollecitata la necessaria attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali e della stessa opinione pubblica affinché vengano garantiti efficienze e qualità dei servizi, maggiori ed ulteriori”.

“Gli impianti sciistici di risalita in Sila – continua – sono arrivati ormai a fine del ciclo vita. Occorre cambiare approccio e metodo di gestione per garantire un’offerta turistica di qualità. Intendiamo per questo richiedere le necessarie risorse finanziarie per l’acquisizione dell’intero complesso, per poterlo gestire, anche in sinergia con privati capaci di garantire personale qualificato, così come del resto avviene – conclude Belcastro – per tutte le altre infrastrutture nel Sud Italia”.

Perché “tutti gli impianti sciistici, in Calabria, sono in mano pubblica, tranne gli impianti che ricadono nel Comune di Cotronei. Tale situazione distorce le possibilità di una azione sinergica e coinvolgente fra tutte le strutture operanti nel settore del turismo montano in Calabria e ne limitano la potenzialità. Necessita, pertanto, uniformare tale situazione anche con lo scopo di mettere in piedi strategie regionali di sviluppo della montagna che sono necessitanti è sicuramente”.