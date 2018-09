Focus ‘ndrangheta: alta l’attenzione della Polizia nel crotonese, denunce e segnalazioni

Una fitta serie di controlli sono stati eseguiti nel corso della settima dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta”.

L’attività, in particolare, ha portato all’identificazione di 405 persone, di cui 17 cittadini extracomunitari, nonché alla denuncia di altre 4 all’Autorità Giudiziaria e 2 all’Autorità Amministrativa.

Inoltre sono state eseguite e perquisizioni, controlli amministrativi ad esercizi pubblici con un sequestro, è messi in atto diversi posti di blocco nel corso dei quali sono stati controllati 337 veicoli, eseguiti 5 sequestri penali, 2 fermi amministrativi ed elevate 22 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Nello specifico, nella giornata del 25 agosto è stato deferito all’A.G., M. S., 36enne crotonese, per il “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.

Due giorni dopo è stato segnalato al Prefetto, C.L., 46enne del luogo, quale assuntore di sostanza stupefacente. L’uomo, all’esito di un controllo, è stato trovato in possesso di 0.7 gr di marijuana.

Il 28 agosto, il personale della P.A.C. ha deferito all’A.G., C. G. C., di 25 anni, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G., per inosservanza dell’obbligo impostogli.

Nella stessa giornata, il personale della Squadra Volanti ha denunciato M. H., iracheno, 25enne, responsabile del reato di tentata rapina aggravata in concorso e resistenza a P.U..

Nella mattina di giorno 29 è stata effettuata una perquisizione presso l’abitazione del 25enne, C.G., che ha portato alla scoperta di un involucro di carta stagnola contenente 0,4 gr di “marijuana” sul davanzale della finestra della camera da letto. Il giovane è stato segnalato.

Infine, nella serata del 30 agosto è stato denunciato all’A.G., M. D., 25 anni, per incendio doloso e porto di armi e/o oggetti atti ad offendere.