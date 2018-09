Ponte Allaro: situazione monitorata dalla Prefettura, stop ai mezzi pesanti

Abbassaento Ponte Allaro

Un particolare attenzione è stata rivolta dalla Prefettura di Reggio Calabria alla situazione del Ponte Allaro.

La problematica dell’abbassamento dell’impalcamento del ponte “repubblicano” - si legge in una nota - è stata affrontata in una serie di riunioni presso il Palazzo del Governo al fine di stimolare tutte le iniziative necessarie alla messa in sicurezza dell’infrastruttura a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Negli incontri è stata sottolineata l’esigenza di effettuare costanti verifiche e accertamenti da parte dell’Anas sulla percorribilità, in sicurezza, del ponte che è in esercizio a senso unico alternato con regolazione semaforica, presidiato da personale Anas e da specifici servizi delle Forze dell’Ordine volti a prevenire eventuali violazioni delle Ordinanze ANAS che regolano la transitabilità su detta struttura.

Nella giornata di ieri, pervenuta la notizia della criticità di alcune pile del citato Ponte, la Prefettura ha sollecitato Anas ad adottare ogni misura idonea a garantire l’incolumità degli utenti.

Al riguardo, Anas, valutata una correlazione fra il passaggio dei mezzi pesanti e gli abbassamenti di alcune pile, ha disposto in via cautelativa il divieto di transito a tutti i veicoli aventi massa superiore a 7,5 tonnellate e la limitazione della velocità di transito dei mezzi pari a 30 Km/h, individuando i percorsi alternativi.