Cosenza. Sigaretta spenta male scatena incendio su balcone, salvati due anziani

Una sigaretta mal spenta e gettata nel sacco dei rifiuti è la causa dell’incendio scatenatosi nel corso della notte sul balcone di un palazzo di via XXIV Maggio, angolo via Galliani, a Cosenza.

A rendersi conto dell’incendio è stato un automobilista che, notando le fiamme alte al terzo piano della palazzina, ha subito chiamato i Vigili del Fuoco.

In casa vi erano due anziani ignari di tutto. La coppia, infatti, dopo aver spento l’apparecchio acustico, si era messa a dormire tranquillamente e non si era accorta dell’incendio che minacciava la casa della loro vita. Il loro sonno è stato disturbato dai pompieri che hanno fatto irruzione nell’abitazione e li hanno tratti in salvo.

Il celere intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni solo all’esterno. Tanta paura, dunque, ma nessun fortunatamente nessun ferito.