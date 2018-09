Blitz nei ristoranti del vibonese: lavoratori in “nero” e irregolarità amministrative

Una serie di irregolarità amministrative sono state riscontrate dai Carabinieri della Stazione di Fabrizia, insieme ai militari dei Reparti Specializzati del NAS di Catanzaro e del NIL di Vibo Valentia, nel corso di controlli presso alcuni ristoranti di Fabrizia e Mongiana.

In particolare, in entrambe i casi, sono state accertate delle violazioni in tema di “lavoro nero” dato che nei locali vi erano dipendenti non regolarmente assunti. Per questo reato sono quindi scattate sanzioni pari a 6 mila euro.

Inoltre, in un solo caso, è stata sospesa l’attività commerciale ed è stata elevata un’ulteriore sanzione da 2 mila euro.

In un altro esercizio commerciale è stata infine riscontrata la cattiva conservazione di alcune derrate alimentari, violazione per la quale è scaturita una segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente.