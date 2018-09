Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata: illeso il conducente

Intorno alle ore 8 di stamani i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti in località Maio, sulla SP 26, nel comune di Joppolo, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, una Peugeot è andata fuori strada ed ha terminato la sua corsa in una scarpata profonda diverse decine di metri.

Giunti sul posto, i pompieri hanno raggiunto la vettura scoprendo che all’interno non c’era nessuno. Il conducente, infatti, non avendo riportato gravi traumi, aveva raggiunto autonomamente la propria abitazione.

La vettura, con non poche difficoltà causate dalla profondità della scarpata, è sta recuperata dai Vigili del fuoco.