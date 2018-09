Travolto dal trattore mentre lavora i campi, 62enne muore per le ferite

Stava lavorando in un terreno agricolo alla guida di un tratture quando il mezzo, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltato travolgendolo ed uccidendolo.

La tragedia è avvenuta alla periferia di Grotteria, nella Locride. Vittima un 62enne del posto, Salvatore Marando. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i familiari che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha provveduto a trasportare l’uomo nell’ospedale di Reggio Calabria. A causa delle ferite, però, Marando è deceduto.

Sull’accaduto hanno avviato le indagini di rito gli agenti della questura del capoluogo ed i loro colleghi del commissariato di Siderno.