In auto un tirapugni e un giravite: denunciato carrozziere milanese

Nel corso di un controllo a Torre Melissa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cirò Marina hanno denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, un 27enne carrozziere della provincia di Milano.

Il giovane è ritenuto responsabile di detenzione e porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché, in seguito ad una perquisizione sul veicolo sul quale viaggiava, è stato trovato in possesso di un tirapugni in acciaio e di un giravite, debitamente sequestrati.