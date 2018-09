Nel garage una pistola rubata, munizioni e passamontagna: arrestato

Una pistola semiautomatica, calibro 9x21 e rubata nell’aprile 2016; diverse cartucce, 4 caricatori, della polvere da sparo e un passamontagna: sono stati ritrovati in un garage a Bagnara Calabra.

La scoperta è stata fatta dai Carabinieri della stazione locale che, assieme ai colleghi dei Cacciatori di Vibo Valentia, hanno eseguito una serie di perquisizioni sul territorio di competenza.

In seguito al ritrovamento sono così scattate le manette per il proprietario dello stabile, V.S., 33enne reggino, già noto alla forze dell’ordine.

L’arrestato, al termine delle formalità, è stato accompagnato nella casa circondariale di Reggio Calabria-Arghillà in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, mentre il materiale è stato posto sotto sequestro.