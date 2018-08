Migranti: niente fondi per Riace, il Viminale dice no

Il Ministero dell'Interno

Il Viminale non ha sbloccato i fondi a favore del Comune di Riace. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione sta valutando le controdeduzioni trasmesse dal sindaco.

È quanto si apprende da fonti del Ministero dell'Interno, che sottolineano come si tratti di "un passaggio necessario, dopo l'accertamento di molte, gravi e diffuse criticità per spese che non risulterebbero ammissibili. Si tratta di anomalie che hanno contribuito ad aggravare le difficoltà finanziarie".

Questa scelta va contro corrente rispetto alle speranze del sindaco Mimmo Lucano che si era detto positivo dopo aver ricevuto una "comunicazione informale" da Roma che aveva ravvivato gli animi rispetto ad un presunto sblocco.