Potenziamento mezzi. Lunedì la firma della convenzione tra Prociv e GdF Reggio

A sottoscrivere la convenzione tra la Protezione Civile Regionale calabrese e la Direzione Marittima – Guardia Costiera di Reggio Calabria, a Germaneto presso l’Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale, sarà Carlo Tansi, Dirigente dell’Uoa Protezione Civile Calabrese accompagnato dal Contrammiraglio Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata Tirrenica.

Con la convenzione che verrà stilata lunedì prossimo ed alla quale prenderà parte anche il presidente Mario Oliverio, verranno concessi all’Amministrazione Marittima, in comodato d’uso gratuito, 3 gommoni, dotati di motori fuoribordo ed altrettanti carrelli stradali per trasporto imbarcazioni, nonché un’autovettura fuoristrada, che saranno utilizzati per il concorso nelle attività di prevenzione dei rischi e della salvaguardia della vita umana in mare e nelle attività di intervento in caso di emergenze, con particolare riferimento all’ambiente marino e costiero calabrese. Tale Convenzione ha come scopo, quindi, il potenziamento delle capacità operative del Sistema di Protezione Civile Regionale Calabrese.