Controlli nel Marchesato, sequestrate 950 forme di formaggio

I carabinieri di Santa Severina con i colleghi del NAS di Cosenza e i Forestali, hanno eseguito una serie di controlli ad aziende e caseifici del Marchesato. Hanno quindi sequestrato 950 forme di formaggio lavorati freschi e sottovuoto per un peso complessivo di circa 1.115 kg ed un valore complessivo di circa 12.000 euro. Il provvedimento si è reso necessario per carenze relative la tracciabilità dei prodotti e l’assenza delle previste autorizzazioni aziendali oltre che per lievi carenze igienico sanitarie.