Crotone. Manutenzione stradale: volgono al termine i lavori in via Scopelliti

Il Comune di Crotone informa la cittadinanz,a che sono richiesti ancora alcuni giorni di intervento per la messa in sicurezza del muro di contenimento situato tra il quartiere di Parco Carrara e via Scopelliti.

Pertanto prosegue la chiusura al traffico veicolare. I lavori iniziati il 30 agosto scorso lungo il tratto viario di via Pio La Torre e sino all'incrocio con via Peppino Impastato, dovrebbero concludersi nel giro di una settimana.

Sono inoltre in corso le attività di pulizia delle caditoie in città in collaborazione con Congesi. Questa mattina gli operai hanno svolto la loro attività nel quartiere di Poggio Pudano.