Dissidi economici con ditta edile, dà fuoco al magazzino: denunciato

Un fabbricato rurale di circa 200 metri quadrati è stato devastato da un incendio. È accaduto a Badolato, nel catanzarese e ad esser presa di mira è stata la struttura adibita a magazzino di una ditta locale, la "Edilizia Cardarello", nella quale era depositato del materiale edile di vario genere.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato per domare le fiamme, mentre i carabinieri della Stazione locale hanno invece effettuato i primi accertamenti sullo stato dei luoghi e sulle cause del rogo, rendendosi subito conto che la natura delle fuoco era certamente dolosa.

Da qui sono partite le indagini, coordinate dal Nucleo Operativo della Compagnia di Soverato, e proseguite ininterrottamente fino ad arrivare ad identificare il presunto autore.

Si di un giovane 27enne del posto per cui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per l’ipotesi di reato di danneggiamento da incendio.

L’uomo, ascoltato dagli investigatori, avrebbe difatti ammesso di essere stato lui ad appiccare l’incendio per dei dissidi privati, di natura economica, e non per un atto intimidatorio.