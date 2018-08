Scuola. Rinnovate le aule dell’Istituto Galluppi-Collodi-Bevacqua

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’edificio sede dell’Istituto Comprensivo “Galluppi – Collodi – Bevacqua” di Reggio Calabria. Gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, di via Botteghelle, potranno così inaugurare il nuovo anno scolastico riprendendo le attività didattiche nelle aule abbandonate nei mesi scorsi a causa di lesioni all’intonaco provocate da infiltrazioni d’acqua.

Il problema, che ha interessato l’ala sinistra del piano superiore della struttura, ha costretto cinque classi dell’Istituto scolastico ad essere dislocate per un breve periodo presso lo stabile del Liceo artistico “Preti – Frangipane”. L’intervento di impermeabilizzazione del tetto e di messa in sicurezza dell’ala coinvolta è stato tempestivo e a pochi mesi dal sopralluogo tecnico preliminare i lavori si sono già conclusi.

Sostanziale, per il buon esito dell’intervento, è stato l’impegno dell’Amministrazione Falcomatà e l’attenzione diretta del consigliere delegato all’edilizia scolastica, Nicola Paris. Contestualmente al reperimento delle risorse finanziare necessarie, sta proseguendo l’accertamento delle condizioni dei plessi scolastici cittadini che richiedono manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici.