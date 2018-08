Rossano, in casa con dosi di cocaina e bilancini. In manette 41enne

Un uomo di 41 anni, C.G., già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti di Rossano a Mirto Crosia perché colto in flagranza di reato di detenzione di droga ai fini dello spaccio. Nel corso di controlli, gli agenti hanno perquisito la casa del 41enne e hanno trovato alcune dosi di cocaina per un totale di circa 3 grammi, un bilancino di precisione e 720 euro in banconote di piccolo taglio.

All’interno dell’abitazione c’era inoltre una persona che ha affermato di essere li per acquistare della droga. E quindi è stata segnalata alla prefettura. C.G. è stato dunque arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.