Successo per la prima edizione del torneo Kings Basket Day

Si è svolta nella centralissima Piazza Italia la prima edizione del torneo “Kings Basket Day”, evento organizzato dall’Asd Taurianova Kings Basket, società guidata dal presidente Maria Teresa Perri. La manifestazione, patrocinata da Fip, Asi, Coni, Cip e Comune di Taurianova, ha visto la presenza delle più alte cariche di alcuni degli enti promotori e la partecipazione di alcune squadre provenienti dalle scuole di minibasket della provincia di Reggio Calabria: Scuola Basket Viola Reggio Calabria, Nets Reggio Calabria, Pallacanestro Rosarno 2000, Taurianova Kings. Oltre 55 giovanissimi cestisti hanno dato vita ad una grande kermesse di basket in un clima di divertimento ma anche di un sano agonismo sportivo che ancora di più fa apprezzare lo sport come forma educativa e di socializzazione.

Il “Kings Basket Day”, inoltre, si è avvalso della collaborazione del Nuovo Basket Taurianova, rappresentato da Michele Pricoco, pioniere del basket taurianovese, che ha organizzato e preso parte ad un mini torneo di categoria “over” all‘interno della stessa manifestazione. Gradita anche la cooperazione delle associazioni onlus: i “Nasi Rossi della Clownterapia”, Il “Cuore che sorride”, “Aida onlus” e “Aido” onlus. La serata ha avuto il piacere della partecipazione amichevole di due atleti paralimpici taurianovesi, Francesco Comandé e Enza Petrilli, che hanno voluto condividere con i partecipanti la loro testimonianza di grande entusiasmo e valore motivazionale mettendo in risalto la valenza dello sport come strumento di integrazione sociale per le disabilità.

Grande compiacimento e applausi durante il torneo all’arrivo in piazza di una rappresentanza della Viola Basket Reggio Calabria, formata dal Club Manager Mario Porto - giocatore con un illustre passato nel mondo del basket nazionale - e da due atleti del roster della nuova squadra che parteciperà al campionato di serie B 2018/2019: Tommaso Carnovali e Vittorio Nobile. La loro disponibilità gli ha consentito di diventare parte attiva dell’intera manifestazione con la gratificazione di tutti i partecipanti al torneo.

Il centro di Taurianova, dunque, si è trasformato per l’occasione in un grande villaggio all’insegna dello sport, della solidarietà e del sociale, creando un’atmosfera di condivisione e amicizia tra tutti i partecipanti all’evento e coinvolgendo anche i tanti spettatori che si sono trattenuti fino a tarda sera. L’Asd Taurianova Kings Basket, ringraziando tutti per l’ottima riuscita della prima edizione dell’iniziativa, ha rinnovato l’appuntamento anche per il prossimo anno.