Crotone, al via i lavori del programma “Cimitero Giardino”

Sono stati consegnati e partiranno lunedì prossimo i lavori del progetto “Cimitero Giardino”. Lo comunica l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Crotone Leo Pedace. Si tratta di un programma di interventi che riguardano la sistemazione e la riqualificazione del cimitero cittadino.

“Abbiamo concordato con il sindaco Pugliese di procedere con il programma che punta a migliorare complessivamente lo stato del cimitero cittadino. Una attività che sentiamo doverosa per il rispetto e il ricordo dei nostri cari scomparsi” dichiara l'assessore Pedace.

Il programma dei lavori è articolato su due direttive: quella di una risistemazione delle aree cimiteriali esistenti e quella della riqualificazione dell'intera struttura con l'installazione di arredi, fioriere, nuova illuminazione.

E' infatti prevista la realizzazione di tubazioni interrate e di relative caditoie in ferro per la raccolta ed il convogliamento di acque reflue, la realizzazione e la messa in opera di elementi di protezione perimetrali in ferro, l'installazione di rampe formate da quattro gradini che permettano comodi accessi tra aree aventi diversa quota, la realizzazione di impianto di irrigazione localizzato, la posa di nuova pavimentazione in diverse aree cimiteriali.

Inoltre l'installazione di arredi e servizi ornamentali, panchine, cestini portarifiuti, fontanelle, la messa a dimora di culture arboree e floreali in apposite fioriere, aiuole. Al fine di facilitare l’accesso ai vari padiglioni verrà, inoltre, istituita una apposita toponomastica dei viali del cimitero con una idonea segnaletica. L'importo complessivo dei lavori è di circa 300.000 euro.