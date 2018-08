Il progetto “I love Calabria” è giunto in Germania

Presentato anche quest’anno ad Hamm, in Germania, il progetto I love Calabria. L’associazione Amici del tedesco ha partecipato all’ormai tradizionale festa "La Fete" organizzata dal Martin-Luther-Viertel Verein ed ha invitato i cittadini tedeschi a scegliere la costa ionica come meta per le vacanze.

Attraverso uno stand si sono proposti anche prodotti tipici locali. Punto forte dell’evento, che si è svolto durante tutta la giornata di sabato 25 agosto, l’esibizione del gruppo crotonese “I Mirage”. Il complesso musicale formato da Delia Dettoris, Roberto Spanò e Dario Pesce, ha letteralmente incantato il pubblico tedesco attraverso l’esecuzione di brani di musica leggera italiana. Valanga di applausi e anche cori del pubblico soprattutto in occasione di canzoni famose come Volare. Ovviamente super applaudita l’esecuzione di canzoni di Rino Gaetano.

Gli abitanti della città di Hamm hanno apprezzato molto la presenza del gruppo musicale crotonese e dell’associazione Amici del tedesco che si propone di far incrementare gli scambi tra la città di Pitagora ed i paesi di lingua tedesca. Il pubblico non si è fatto intimidire dalla pioggia. Werner Reumke, presidente dell’associazione Martin-Luther-Viertel Verein che ha organizzato l’evento, ha invitato la delegazione crotonese a partecipare alla prossima edizione della “Fete” che si terrà nell’estate del 2019 ed ha espresso il desiderio di vedere presto attuato il gemellaggio ufficiale tra la città di Hamm e la città di Crotone. Tra le persone presenti alla festa, tanti tedeschi che sono stati in vacanza in Calabria e soprattutto nella provincia di Crotone.

Il progetto I love Calabria, finanziato da Fondazione con il Sud e Fondazione Vismara, si propone di far conoscere il territorio della costa ionica e di favorire l’incoming di turisti attraverso l’utilizzo dei beni confiscati.